Когда при отрецании пишется any,some,many,much?

Английский язык
Когда при отрецании пишется any,some,many,much?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В отрицательных предложениях в английском языке всегда употребляется any. Many и much как обычно по правилу употребляются. А some только в утвердительных предложениях
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