Помогите, пожалуйста, срочно (10^8)^2 × 100^-6
Алгебра
Помогите, пожалуйста, срочно (10^8)^2 × 100^-6
Ответ(ы):
Гость:
(10^8)^2 x 10^-6 = 10^16 x 10^-6 = 10^10 10^10 = 10000000000
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