Hi ^_^ Помогите с Химией.Буду благодарен :s Написать уравнение реакций для следующих превращений: N2 - NO - NO2 -HNO3 - NO2 Расставить коэффициенты методом электронного баланса,указать окислитель и восстановитель: C+HNO3=...

Химия

Hi ^_^ Помогите с Химией.Буду благодарен :s Написать уравнение реакций для следующих превращений: N2 - NO - NO2 -HNO3 - NO2 Расставить коэффициенты методом электронного баланса,указать окислитель и восстановитель: C+HNO3=CO2+NO2+H2O bi bi ;s

Автор: Гость