Hi ^_^ Помогите с Химией.Буду благодарен :s Написать уравнение реакций для следующих превращений: N2 - NO - NO2 -HNO3 - NO2 Расставить коэффициенты методом электронного баланса,указать окислитель и восстановитель: C+HNO3=...
Химия
Hi ^_^ Помогите с Химией.Буду благодарен :s Написать уравнение реакций для следующих превращений: N2 - NO - NO2 -HNO3 - NO2 Расставить коэффициенты методом электронного баланса,указать окислитель и восстановитель: C+HNO3=CO2+NO2+H2O bi bi ;s
Ответ(ы):
Гость:
N2+O2=2NO 2NO+O2=2NO2 4NO2+O2+2H2O=4HNO3 2HNO3=NO2+NO+H2O C + 4HNO3=CO2+4NO2+2H2O C(0)-4e=C(+4) восстановитель N(+5)+1e=N(+4) окислитель
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