Какое лето зима в субтропиках

Математика
Какое лето зима в субтропиках
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В субтропических лесах (например на побережье чёрного моря) зима очень тёплая (около +20),а летом очень тепло ( около +35)
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