Как называется совокупность технических средств (передатчик, приемник, линия свя??и), обеспечивающих возможность передачи сообщений от источника к получателю? 1.) Система проверки информации 2.) Система приёма информации 3.)...
Информатика
Как называется совокупность технических средств (передатчик, приемник, линия свя??и), обеспечивающих возможность передачи сообщений от источника к получателю? 1.) Система проверки информации 2.) Система приёма информации 3.) Система контроля информации 4.) Система генерации 5.) Система передачи информации
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