Сплав алюминия с магнием 3 г вступает в реакции с оксидом хрома (3в). при этом образуется 5.6 г металла. определите массовую долю алюминия в сплаве

Химия
Сплав алюминия с магнием 3 г вступает в реакции с оксидом хрома (3в). при этом образуется 5.6 г металла. определите массовую долю алюминия в сплаве
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Гость:
Лол, Себа , если решу¬в вк скину
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