Радиус шара равен 389 км.Чему равен диаметр это-го шара? Решение:..... Ответ:...... МАТЕМАТИКА 6 КЛ.
Математика
Радиус шара равен 389 км.Чему равен диаметр это-го шара? Решение:..... Ответ:...... МАТЕМАТИКА 6 КЛ.
Ответ(ы):
Гость:
389*2=778км диаметр это два радиуса
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