56--40=_____ (___×______)--(___+____)= _____-- (___×____)=___ преобразовать ппостое выражение в два сложн??х.используй подсказки.найти значение я выражений

Математика

56--40=_____ (___×______)--(___+____)= _____-- (___×____)=___ преобразовать ппостое выражение в два сложн??х.используй подсказки.найти значение я выражений

Автор: Гость