Формула в ионном виде : HCl+Cu=
Химия
Формула в ионном виде : HCl+Cu=
Ответ(ы):
Гость:
Эмн... эта реакция не идет, т к медь не вытесняет водород.
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