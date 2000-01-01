Помогите решить 1,2 упр .спасибо

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Помогите решить 1,2 упр .спасибо
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Ответ(ы):
Гость:
Задание1 1 колонка: круглый,закруглять,круг,кругляк 2 колонка: крупица,крупяной,крупинка,крупа 3 колонка: крупно,укрупнять,крупнеть,крупный Задание2 В слоновнике переполох; Слонёнок заболел, оглох! Его зовёт слониха, Но видно слишком тихо И папа слон ему трубит ... ... Вдруг слоник потянулся ...... Дальше допишешь сам(А)
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