Помогите решить 1017, чертить сам график не обязательно только таблицу в виде х:_,_,_,_,_… у:_,_,_,_,_…

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Задача 117 Х=0 и 1 и 2 и 3 и 4 У= 0 Х=5 У=1 х=6 у=2 х=7 у=3 х=8 у=0 х=9 у= 1 х=10 у=2 у=11 у=3 у=12 у=0 И всё