Расчётливый и жестокий король из рода Меровея
История
Расчётливый и жестокий король из рода Меровея
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Расчётливым и жестоким франкским королём династии Меровингов считается Хлодвиг.Подробно о его деяниях описал Григорий Турский в "Истории франков". Там описывается его расправа с родственниками и эпизод с чашей.
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