Расчётливый и жестокий король из рода Меровея

История
Расчётливый и жестокий король из рода Меровея
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расчётливым и жестоким франкским королём династии Меровингов считается Хлодвиг.Подробно о его деяниях описал Григорий Турский в "Истории франков". Там описывается его расправа с родственниками и  эпизод с чашей.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста с №811. Срочно надо!!!!!
Ответить
История
Помогиии и те ее что это за мифы прооошууууу люди срочно
Ответить
Химия
СРОЧНО!! ПОЖАЛЙСТА!Приведите по одному примеру оксидов реагирующих с водой и нере??гирующих 1)Кислотных оксидов 2)Основных оскидов. 3) Амфоте...
Ответить
Алгебра
РЕШИТЕ УРАВНЕНИЕ (3х+2)(3х-2)-32=9(х-2)в квадрате
Ответить
Литература
Сказка ковказкий пленик В чём различные между Жилиным и Костыленым
Ответить