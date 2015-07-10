СРОЧНО!! ПОЖАЛЙСТА!Приведите по одному примеру оксидов реагирующих с водой и нере??гирующих 1)Кислотных оксидов 2)Основных оскидов. 3) Амфотерных

Гость: Гость:

1)SO3 + H2O = H2SO4 SiO2 + H2O - не идет 2) MgO + H2O не идет Na2O + H2O = 2NaOH 3)амфотерные оксиды не реагируют с водой,т.к. им соответствуют нерастворимые гидроксиды