СРОЧНО!! ПОЖАЛЙСТА!Приведите по одному примеру оксидов реагирующих с водой и нере??гирующих 1)Кислотных оксидов 2)Основных оскидов. 3) Амфотерных

Химия
СРОЧНО!! ПОЖАЛЙСТА!Приведите по одному примеру оксидов реагирующих с водой и нере??гирующих 1)Кислотных оксидов 2)Основных оскидов. 3) Амфотерных
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)SO3 + H2O = H2SO4 SiO2 + H2O - не идет 2) MgO + H2O не идет Na2O + H2O = 2NaOH 3)амфотерные оксиды не реагируют с водой,т.к. им соответствуют нерастворимые гидроксиды
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