Помогите пожалуйста!!!! Яка відносна швидкість двох космічних кораблів, що рухаються в протилежних напрямах, якщо їх швидкості (v1=v2) 0.6 с відносно Землі? ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!! ЕСЛИ МОЖНО С ФОРМУЛОЙ!!!!!

Физика

Помогите пожалуйста!!!! Яка відносна швидкість двох космічних кораблів, що рухаються в протилежних напрямах, якщо їх швидкості (v1=v2) 0.6 с відносно Землі? ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!! ЕСЛИ МОЖНО С ФОРМУЛОЙ!!!!!

Автор: Гость