Помогите пожалуйста!!!! Яка відносна швидкість двох космічних кораблів, що рухаються в протилежних напрямах, якщо їх швидкості (v1=v2) 0.6 с відносно Землі? ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!! ЕСЛИ МОЖНО С ФОРМУЛОЙ!!!!!
Физика
Помогите пожалуйста!!!! Яка відносна швидкість двох космічних кораблів, що рухаються в протилежних напрямах, якщо їх швидкості (v1=v2) 0.6 с відносно Землі? ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!! ЕСЛИ МОЖНО С ФОРМУЛОЙ!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверное таки ответ с. Потому что быстрее скорости света ничего не может двигаться ни в какой системе отсчёта.
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