Y/(-3,08)=-4,5 помогите пожалуйста
Математика
Y/(-3,08)=-4,5 помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У/(-3,08)=-4,5 у=-3,08*(-4,5) у=13,86
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