Какова годовая амплитуда температур если температура января -10 градуса , а июля + 15 градуса
География
Какова годовая амплитуда температур если температура января -10 градуса , а июля + 15 градуса
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10+15 =25 градусов (годовая амплитуда температур
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