Сколько будет 9/10 умножить 10/11 13/15 умножить 15/17 14/15 умножить 5/42 13/15 умножить 45/26 15/28 умножить 7/30 35/51 умножить 17/15

Математика
Сколько будет 9/10 умножить 10/11 13/15 умножить 15/17 14/15 умножить 5/42 13/15 умножить 45/26 15/28 умножить 7/30 35/51 умножить 17/15
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9/10 × 10/11 =9/11; 13/15 × 15/17 =13/17; 14/15 × 5/42 =1/9; 13/15 × 45/26 =3/2= 1_1/2; 15/28 × 7/30 = 1/8; 35/51 × 17/15 = 7/9
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