Де й коли відбуваються події в повісті "русалонька із 7-в,або прокляття роду кулаківських"?
Українська література
Де й коли відбуваються події в повісті "русалонька із 7-в,або прокляття роду кулаківських"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У місті Вишнополі , селі Половничок та стародавньому Вишнополі , Київі.
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