Вычислить массу оксида магния который получился при взаимодействии 12 гр. магния с кислородом
Химия
Вычислить массу оксида магния который получился при взаимодействии 12 гр. магния с кислородом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Mg + O2 = 2MgO n(Mg) = m/M = 12 г/ 24 г/моль = 0,5 моль n(Mg) = n(MgO), т.к. коэффициенты перед веществами в реакции одинаковы m (MgO) = n*M = 0,5 моль * 40 г/моль = 20 г
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