Скажите пожалуйста как вы понимаете смысл этого высказывания : "любовь -это всеобщий принцип человеческого бытия"
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Скажите пожалуйста как вы понимаете смысл этого высказывания : "любовь -это всеобщий принцип человеческого бытия"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здесь ответ очень прост. Люди влюбляются ,появляются дети,челове не вымирает как вид.В общем нет любви нет человека.
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