Сказка ковказкий пленик В чём различные между Жилиным и Костыленым

Литература
Сказка ковказкий пленик В чём различные между Жилиным и Костыленым
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жилин смелый и отважный. у него есть сила воли и духа. Тогда как жилин- лживый трус. он просил выкупить его из плена, лишь бы спастись.
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