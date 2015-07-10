Помогиии и те ее что это за мифы прооошууууу люди срочно

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Помогиии и те ее что это за мифы прооошууууу люди срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) "Троянсский война". На картине изображён троянский конь, в котором сидят войны. 2) "Прометей прикованный". На картине изображён Прометей, прикованный по приказу Зевса к скале. Орёл прилетает к нему каждый день и выклёвывает печень. Это наказание за то, что Прометей украл огонь с Олимпа и подарил его людям
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