Помогите решить (2-х)•(2х+1)=(х-2)•(х+2). !!!!!
Алгебра
Помогите решить (2-х)•(2х+1)=(х-2)•(х+2). !!!!!
Ответ(ы):
Гость:
X=-1, x=2 вто так!!! !!!
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