Помогите решить (2-х)•(2х+1)=(х-2)•(х+2). !!!!!

Алгебра
Помогите решить (2-х)•(2х+1)=(х-2)•(х+2). !!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
X=-1, x=2 вто так!!! !!!
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