Сад имеет форму прямоугольника длина которого 1200м а ширина 500м.Сад обнесен изгоро??ью.Длина изгороди равна....
Математика
Сад имеет форму прямоугольника длина которого 1200м а ширина 500м.Сад обнесен изгоро??ью.Длина изгороди равна....
Ответ(ы):
Гость:
1200+500=1700(м)-длина изгороди
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