Помогите решить 2 задачи! 1. Для приготовления одной порции кофе берут 10г. молотог?? кофе,5г. сахара и 50куб.см. сливок. Какова цена порции кофе, если 500г молотого кофе стоит 150 руб., цена сахара 28руб./кг, а 1000куб.см сли...
Математика
Помогите решить 2 задачи! 1. Для приготовления одной порции кофе берут 10г. молотог?? кофе,5г. сахара и 50куб.см. сливок. Какова цена порции кофе, если 500г молотого кофе стоит 150 руб., цена сахара 28руб./кг, а 1000куб.см сливок - 22руб.? 2. Для приготовления одной порции омлета нужно взять 9 яиц, 100г. молока и 10г соли. Десяток яиц стоит 25 руб., цена молока 18руб./кг, цена соли - 8руб./кг. Сколько порций омлета можно приготовить на 121руб. 90коп.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
)500:10=в 50раз меньше-нужно кофе. 2) 1000:5=в 200раз меньше-нужно сахара3) 1000:50=в20раз меньше-нужно сливок4) 150:50=3 руб -стоит 10г кофе5) 28:200=0.145 руб -стоит 5г сахара6) 22:20=1.1 руб -стоит 5куб.см сливок7) 3+0.145+1.1=4.245 руб.-стоит порция кофе
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