Помогите решить 2 задачи! 1. Для приготовления одной порции кофе берут 10г. молотог?? кофе,5г. сахара и 50куб.см. сливок. Какова цена порции кофе, если 500г молотого кофе стоит 150 руб., цена сахара 28руб./кг, а 1000куб.см сли...

Математика

Помогите решить 2 задачи! 1. Для приготовления одной порции кофе берут 10г. молотог?? кофе,5г. сахара и 50куб.см. сливок. Какова цена порции кофе, если 500г молотого кофе стоит 150 руб., цена сахара 28руб./кг, а 1000куб.см сливок - 22руб.? 2. Для приготовления одной порции омлета нужно взять 9 яиц, 100г. молока и 10г соли. Десяток яиц стоит 25 руб., цена молока 18руб./кг, цена соли - 8руб./кг. Сколько порций омлета можно приготовить на 121руб. 90коп.?

Автор: Гость