Помогите решить 237 задание
Математика
Помогите решить 237 задание
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1) 30 2) 31 3) 40 4) 12 5) 16 6) 2338 7) 21 8-9 не видно
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