Помогите решить 3 и 4

Геометрия
Помогите решить 3 и 4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3) Если боковые рёбра равны, то вершины треугольника в основании пирамиды лежат на окружности. Угол АСВ как вписанный равен половине центрального, который равен 150°*2 = 300°. Остаток угла окружности - это угол АОВ и он равен 360°-300° = 60°. Проекции рёбер на основание тоже равны (у них общая вертикальная высота SO). Тогда равнобедренный треугольник АОВ с углом при вершине О в 60° является равносторонним: ОА = ОВ = АВ = 5 √3 . Из треугольника ASO находим SO = SА*tg30° = 5√3*(1/√3) = 5.
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