Помогите решить 4,5,6 задания. Можно объяснить, а то только первые 3 решила, а дальше ??е совсем понимаю. 20 баллов. Ребята пожалуйста помогите мне!!!

Алгебра

Помогите решить 4,5,6 задания. Можно объяснить, а то только первые 3 решила, а дальше ??е совсем понимаю. 20 баллов. Ребята пожалуйста помогите мне!!!

Автор: Гость