Помогите решить 4,5,6 задания. Можно объяснить, а то только первые 3 решила, а дальше ??е совсем понимаю. 20 баллов. Ребята пожалуйста помогите мне!!!
Алгебра
Помогите решить 4,5,6 задания. Можно объяснить, а то только первые 3 решила, а дальше ??е совсем понимаю. 20 баллов. Ребята пожалуйста помогите мне!!!
Ответ(ы):
Гость:
Решение во вложении........................
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