Помогите решить № 50 с подробным объяснением пожалуйста
Алгебра
Помогите решить № 50 с подробным объяснением пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N количество учащихся, которые планировали купить игру х деньги, которые должен платить каждый 140<nx<180 Всё изменилось n-2 покупали игру х+1 деньги, которые платил за неё каждый 140<(n-2)(x+1)<180 nx=(n-2)(x+1) nx=nx+n-2x-2 n=2*(x+1) Подставляя в первое неравенство вместо n выражение 2(х+1), имеем 140<2x(x+1)<180 70<x^2+x<90 Заменяя двойное неравенство системой и решая её, х=8 число, удовлетворяющее систему. Тогда n=18 и игра стоит 18*8=144рубля
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