Помогите решить 9,10 задания

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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А в 8 степени ,умножить на в в 13 степени и умножить на с в 5 степени !
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