Помогите!!!знаю несколько вариантов решения, напишите правильный???

Математика
Помогите!!!знаю несколько вариантов решения, напишите правильный???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8 км пожалута заранене
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