Является ли притча царя соломона о ленивцах

Литература
Является ли притча царя соломона о ленивцах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Притча царя Соломона вряд ли является о ленивцах
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