Почему история взаимоотношений Маши и Дубровского завершилась драматически? Вин??ваты ли в этом сами герои? Какова роль внешних обстоятельств в их жизни? (большой,полный ответ)

Гость: Гость:

Прошло три недели с момента начала их общения и вот он назначил ей встречу в саду, Мария решилась идти на свидание, но не знала как отреагировать на признание которое она услышит. Каково же было ее удивление, когда кроме этого самого признания в любви, она узнала, что Дефорж не кто иной как Дубровский! Владимир скрылся., но перед этим Маша пообещала ему, что если ей потребуется помощь она обязательно обратится к нему. И эта помощь потребовалась: отец нашел Маше жениха, старого князя Верейского, она не хотела выходить за него замуж, но её никто и не спрашивал. В этот день Владимир написал ей письмо, прося в нем о встрече. Он был в курсе того, что происходит, и попросил Машу потянуть время, а если она снова решиться прибегнуть к нему, она должна положить кольцо которое он ей дал в дупло старого дуба. Вскоре Маша поняла, что свадьба с князем неотвратима, она решила прибегнуть к Дубровскому, но т. к. она была под домашним арестом, ей пришлось попросить младшего брата положить кольцо в дупло дуба. Саша всё сделал как просила сестра, и хотел было возвращаться, но вдруг он увидел рыжего мальчишку, который хотел взять кольцо. Завязалась драка, их застукал садовник, стали разбираться, в конце концов рыжего отпустили, и он, что есть духу побежал отдавать кольцо Дубровскому. А тем временем наступил день свадьбы. Войдя в церковь Маша была бела как мел и в глазах её стояли слезы. Она не слышала слов священника, не видела лиц людей. Маша ждала Дубровского, надеялась, что вот вот он придет, но он не приходил. Когда священник обратился к ней с обычным вопросом, она содрогнулась и обмера, но медлила, надеялась до последнего. Не дождавшись её ответа, он произнес невозвратимые слова… Молодые сели в карету и поехали в Арбатово - поместье князя. Когда карета выехала на просёлочную дорогу, на неё напали люди Дубровского, он предлагал Маше свободу, но она отказалась, сказав, что не может нарушить клятву, данную перед Богом. Владимир был в отчаянье, но что он мог сделать после такого ответа? Меня очень удивило чувство долга, и преданность своему слову героев, они пожертвовали своей любовью, а может быть и счастьем, из-за того, что честь и долг играет для них большую роль. Но оправдали ли себя эти жертвы? лично я так не думаю..