Прочитай. Выпиши слова, в которых надо проверить согласный звук. Допиши рядом проверочное слова. Сороконожки. У сороконожки Народились крошки. Что за восхищенье, Радость без конца. И стоят в порядке Тридцать три кроватки...

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Прочитай. Выпиши слова, в которых надо проверить согласный звук. Допиши рядом проверочное слова. Сороконожки. У сороконожки Народились крошки. Что за восхищенье, Радость без конца. И стоят в порядке Тридцать три кроватки, В каждой по ребёнку, В каждой сорок ног. Все играют в прятки, В куклы и лошадки, И стоит пригожий Дом сороконожий, Сушатся пелёнки, Жарится пирог. Папа с ними в дружбе Целый день на службе, А когда вернётся В тёплый уголок, Весело смеётся Сам сороконог.

Автор: Гость