Помогите решить дано а//в с-секущая угол2=34градуса как найти угол 3
Геометрия
Помогите решить дано а//в с-секущая угол2=34градуса как найти угол 3
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