Помогите решить двойные неравенства : 2lt;5x-3lt;17 , -12lt;2(x+3)lt;4
Математика
Помогите решить двойные неравенства : 2lt;5x-3lt;17 , -12lt;2(x+3)lt;4
Ответ(ы):
Гость:
2<5x-3<17 5<5x<201<x<4 -12<2(x+3)<4 -6<x+3<2-9<x<-1
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