Помогите решить эту задачу!пожалуйста!!!♡!♡!
Математика
Помогите решить эту задачу!пожалуйста!!!♡!♡!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переверни фото и помогу
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