Помогите решить эту задачу!пожалуйста!!!♡!♡!

Математика
Помогите решить эту задачу!пожалуйста!!!♡!♡!
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Гость:
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