Помогите решить:Фрекен Бок испекла плюшки. За завтраком Карлсон съел половину и е??е одну. За обедом - половину оставшихся и еще одну. За ужином половину оставшихся и еще одну. После этого у Карлсона осталась одна плюшки, котор...
Математика
Помогите решить:Фрекен Бок испекла плюшки. За завтраком Карлсон съел половину и е??е одну. За обедом - половину оставшихся и еще одну. За ужином половину оставшихся и еще одну. После этого у Карлсона осталась одна плюшки, которую он оставил на завтрак. Сколько плюшек испекла Фрекен Бок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будем решать с конца задачи. За ужином Карлсон сьел половину оставшихся после обеда плюшек и еще одну плюшку. После чего осталась одна плюшка. Значит на ужин оставалось 2*(1+1)=4 плюшки (половина от четырёх - два; 2+1=3; 4-3=1). За обедом Карлсон сьел половину оставшихся после завтрака плюшек и ещё одну плюшку. После чего осталось 4 плюшки. Значит на обед оставалось 2*(4+1)=10 плюшек (половина от 10 - это 5 ; 5+1=6; 10-6=4). За завтраком Карлсон сьел половину всех плюшек и еще одну плюшку. После чего осталось 10 плюшек. Значит перед завтраком было 2*(10+1)=22 плюшки (половина от 22 - это 11; 11+1=12; 22-12=10). ответ: 22
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