Помогите решить геометрию, пожалуйста. Нужно найти неизвестные углы. Заранее спасибо! 20 баллов.
Геометрия
Помогите решить геометрию, пожалуйста. Нужно найти неизвестные углы. Заранее спасибо! 20 баллов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)К= N = 110°; M= P= 70° 2)CED = CDE = 55°; D=B=110;A=C= 70° 3)LRM = 45°, все по 90
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