Помогите решить геометрию, пожалуйста. Нужно найти неизвестные углы. Заранее спасибо! 20 баллов.

Геометрия

Помогите решить геометрию, пожалуйста. Нужно найти неизвестные углы. Заранее спасибо! 20 баллов.

Автор: Гость