Помогите решить интегралы! Примеры в документе

Математика
Помогите решить интегралы! Примеры в документе
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Гость:
Именно какие интергралы ?
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