ПОМОГИТЕ СРОЧНО ПЛЕАСЕ.... Образуйте от слова приготовила причастие.Составьте с этим причастием предложение,использав причастный оборот.

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ПОМОГИТЕ СРОЧНО ПЛЕАСЕ.... Образуйте от слова приготовила причастие.Составьте с этим причастием предложение,использав причастный оборот.

Автор: Гость