ПОМОГИТЕ СРОЧНО ПЛЕАСЕ.... Образуйте от слова приготовила причастие.Составьте с этим причастием предложение,использав причастный оборот.
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ПОМОГИТЕ СРОЧНО ПЛЕАСЕ.... Образуйте от слова приготовила причастие.Составьте с этим причастием предложение,использав причастный оборот.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приготовила-приготавливающий(ся).Суп,приготавливающийся в кастрю,выглядел аппетитно.
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