Кто в бытовой сказке является героем а кто противником

Гость: Гость:

В этих сказках нет чудес,а есть каждодневная жизнь,здесь герои реальные люди.В этих сказках противопоставляются слабые и сильные, богатые и бедные,а побеждают герои,только благодаря своему уму,или смелости,или смекалке,или находчивости.