Кто в бытовой сказке является героем а кто противником
Литература
Кто в бытовой сказке является героем а кто противником
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В этих сказках нет чудес,а есть каждодневная жизнь,здесь герои реальные люди.В этих сказках противопоставляются слабые и сильные, богатые и бедные,а побеждают герои,только благодаря своему уму,или смелости,или смекалке,или находчивости.
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