Кто в бытовой сказке является героем а кто противником

Литература
Кто в бытовой сказке является героем а кто противником
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В этих сказках нет чудес,а есть каждодневная жизнь,здесь герои реальные люди.В этих сказках противопоставляются слабые и сильные, богатые и бедные,а побеждают герои,только благодаря своему уму,или смелости,или смекалке,или находчивости.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Что такое обстоятельство?
Ответить
Литература
Какая основная тема звучит в произведениях древнерусской литературы?
Ответить
Русский язык
Помогите ! Срочно !!!!!
Ответить
Русский язык
Составьте предложения с данными словами и словосочетаниями и запишите их. Шесть серий-шестисерийный,сем этажей-семиэтажный,сто метров-стомотровы...
Ответить
Математика
Столовая расходовала одну неделю по 70 л молока в день ,а другую неделю по 80 л молок?? в день .Сколько литров молока израсходовали за эти две неде...
Ответить