Помогите прошу((((( Сколько граммов KOH и воды надо взять для приготовления 200мл 0,1 Н раствора ?
Химия
Помогите прошу((((( Сколько граммов KOH и воды надо взять для приготовления 200мл 0,1 Н раствора ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(KOH)=56 г/моль На 1 л 0,1 Н. необходимо 5,6 г. , а на 200 мл =5,6*200/1000=1,12 г.
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