Помогите прошу((((( Сколько граммов KOH и воды надо взять для приготовления 200мл 0,1 Н раствора ?

Химия
Помогите прошу((((( Сколько граммов KOH и воды надо взять для приготовления 200мл 0,1 Н раствора ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(KOH)=56 г/моль На 1 л 0,1 Н. необходимо 5,6 г. , а на 200 мл =5,6*200/1000=1,12 г.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
поширити речення осинь завитала
Ответить
Русский язык
Слова с помощью буквы этажерка придумать
Ответить
Математика
Найдите неизвестные члены пропорции 11/13=x/10,4 2/7= x/12,6 x/4,5=3/7,5
Ответить
Математика
С одново участка собриалир 96 кг картофирля , а с дриугово в 3 риаза меньше.Весь каритофель риасфасовалир в покеты по 4 кг . Сколько получилась пак...
Ответить
Окружающий мир
Таблицу заполните плиз
Ответить