Найдите неизвестные члены пропорции 11/13=x/10,4 2/7= x/12,6 x/4,5=3/7,5
Математика
Найдите неизвестные члены пропорции 11/13=x/10,4 2/7= x/12,6 x/4,5=3/7,5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11/13 = х/10,4;13х = 11*10,4;х = 11*10,4/13;х = 8,82/7 = х/12,67х = 2*12,6;х = 2*12,6/7;х = 3,6х/4,5=3/7,5;7,5х = 4,5*3;х = 4,5*3/7,5;х = 1,8
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