Помогите решить задачу. для изготовления воздушного змея нужно отрезать пять вос??мых от листа ватмана. Какая часть листа ватмана останется после отреза.

Математика

Помогите решить задачу. для изготовления воздушного змея нужно отрезать пять вос??мых от листа ватмана. Какая часть листа ватмана останется после отреза.

Автор: Гость