Вычислите массовые доли элементов в соединениях H3PO4, Ca(NO3)2
Химия
Вычислите массовые доли элементов в соединениях H3PO4, Ca(NO3)2
Ответ(ы) на вопрос:
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W=n*Ar(элемента)/Mr(вещества) *100% Mr(Ca(NO3)2)=40+14*2+16*6=164W(N)=2*14/164*100%=17% W(Ca)=40/164*100%=24% W(O)(16*3/164)*2*100%=58% w(H) = 3·1·100% / 98 = 3% w(P) = 1·31·100% / 98 = 32% w(O) = 4·16·100% / 98 = 65%
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