233, 10 баллов! Позязя помогите
Математика
233, 10 баллов! Позязя помогите
Ответ(ы) на вопрос:
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1) а+218 2) с+369 3)b+42 4)147-y 5)190-p 6)173-n
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