233, 10 баллов! Позязя помогите

Математика
233, 10 баллов! Позязя помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) а+218 2) с+369 3)b+42 4)147-y 5)190-p 6)173-n
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