Перед соревнованиями по плаванию бассейн за 15 минут заполнили свежей водой сколь??о всего литров воды налили в бассейн Если через 10 минут там было 400 метров квадратных каждую минуту наливали одинаковое количество воды

Математика
Перед соревнованиями по плаванию бассейн за 15 минут заполнили свежей водой сколь??о всего литров воды налили в бассейн Если через 10 минут там было 400 метров квадратных каждую минуту наливали одинаковое количество воды
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
400м3/10мин = 40 м3-за 1 мин 15 мин*10=600 м3
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