Какие были права и обязанности у крестьян в 17 веке? Прошу не копировать весь текст, который найдете, а написать именно то, что прошу

История

Какие были права и обязанности у крестьян в 17 веке? Прошу не копировать весь текст, который найдете, а написать именно то, что прошу

Автор: Гость