Какие были права и обязанности у крестьян в 17 веке? Прошу не копировать весь текст, который найдете, а написать именно то, что прошу
История
Какие были права и обязанности у крестьян в 17 веке? Прошу не копировать весь текст, который найдете, а написать именно то, что прошу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В обязанности их входило снабжать царский двор необходимыми продуктами, дровами, исполнять различные повинности, в т. ч. – оброк (сначала – натуральный, позже – денежный) Главная повинность, отбываемая крепостными и временнообязанными крестьянами (последняя категория появилась позже, после отмены крепостного права), – это барщина
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Технология
Русский язык
срочно помогите. какое спряжение у данный слов: было, вышли, живу, вскочила, стала, всматриваться, явились, засуитились, снять, раздался, похожа
Математика