Записать слова в два столбика:пальчик,ружье,муравьи,вьюн,коньки,польза
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Записать слова в два столбика:пальчик,ружье,муравьи,вьюн,коньки,польза
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ружьё, муравьи, коньки, польза. Пальчик, вьюн.
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